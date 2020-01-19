شكرا لقرائتكم حلمى طولان: التدريب فلسفة ومنهج وعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أنه سعيد بعودة نادى إنبي للتواجد فى المراكز المتقدمة وهذا مكانه الطبيعي ، ونعمل على تحسين النتائج للتواجد في مراكز أفضل ، مؤكداً أنه استفاد من فترة توقف الدوري فى تصحيح الكثير من الأوضاع بالفريق.

تابع حلمي طولان فى تصريحات لإذاعة ON SPORT FM الفريق كان يواجه الكثير من المشاكل قبل قدومي لتولي مهمة المدير الفني والفريق كان مدمر نفسيا بسبب أسلوب التعامل الغير " راقي " مؤكداً أن التدريب فلسفة ومنهج و علم ولا يصح أن يقلد المدرب مدرب آخر كل شخص فى التدريب له منهجه وطريقة عمله ، و الفريق كان يعاني بدنيا و نجحنا فى تأهيلهم تدريجياً وفترة التوقف للدوري كانت مميزة لحل هذه الأزمة.

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أضاف المدير الفني لفريق إنبي ، أن الفريق أصبح له شكل دفاعي و هجومي فى الملعب ، كل مدرب يريد الفوز و الأداء ، ولكن الأهم هو الفوز و حصد النقاط الثلاث و القادم سيكون أفضل للفريق البترولي ، مؤكداً أنه يواجه أزمة بسبب القيد بعد التعاقد مع 29 لاعب وهذه مسئولية الجهاز الفني وقتها والإدارة لا مسئولية عليها كانت مطالبة بتنفيذ طلبات المدير الفني وقتها.

ترتيب فريق إنبي فى جدول الدوري المصري

فاز فريق إنبى على إف سى مصر بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما عصر أمس السبت باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ليرتفع رصيد فريق إنبى للنقطة 20 محتلاً المركز السادس فى جدول الدورى، بينما يتوقف رصيد فريق إف سى عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ15 فى جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.