شكرا لقرائتكم خالد الغندور ردا على رضا سيكا : حسبنا الله ونعم الوكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، من هجوم رضا سيكا زميله السابق فى الملاعب، دون أى مقدمات أو مبررات، مشددا على أنه فوجئ بالتصريحات الصادرة عن اللاعب خلال حواره لـ"الخليج 365".

قال خالد الغندور فى تصريحات خاصة : "اللى ما بيني وبين أى لاعب شارك مع الزمالك هو العيش والملح وحبنا للفانلة البيضاء وأى كلام فيه إساءة لشخصي هيكون ردى حسبنا الله ونعمة الوكيل وربنا يهدي الجميع ولا تكون السويشال ميديا هى الأساس فى علاقات الناس لأن الباقي هو البشر وليس السوشيال" .

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وأجري "الخليج 365" حوارا مع رضا سيكا تضمن هجوما من جانبه على زميله السابق خالد الغندور واتهمه بالقيام بأعمال الترجمة للاعبين أثناء تولي أتوفيستر تدريب الزمالك بسبب عدم مشاركته فى المباريات خلال هذا التوقيت.

أضاف خالد الغندور أن رضا سيكا كان لاعب جيد لذلك تعاقد معه الزمالك وبالفعل أخطأ أتوفيستر بإشراكه فى مباراة القمة أمام الأهلي لأنه لم يكن الأكثر جاهزية، موضحا فى الوقت نفسه أن غيابه عن المباريات فى هذا الوقت كان بسبب تعرضه لكسر فى القدم، قائلا : "إذا كان هذا تقييم رضا سيكا لخالد الغندور أنا بشكره ويكفيني تقييم جماهير الزمالك".

وفيما يخص توليه الترجمة أثناء حديث اوتوفيستر مع لاعبي الزمالك، قال خالد الغندور أن أى لاعب كان يجيد الحديث باللغة الإنجليزية كان يقوم بترجمة حديث المدرب لزملائه، وهو ما فعلته مرارا نظرا لإجادتى اللغة الإنجليزية والفرنسية ونفس الأمر بالنسبة لحازم إمام الذى تولي ترجمة بعض الحوارات بين مدربين الزمالك الأجانب وزملائه.