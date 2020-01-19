شكرا لقرائتكم مسئولو اللجنة الخماسية: لا توجد نية الترشح فى انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه منذ تواجد اللجنة لأهداف معينة وهي تطوير كرة القدم المصرية ، ونعمل بدون أهداف أو مجاملات لأندية أو أشخاص بعينها ، ونعمل للصالح العام وهو ما ظهر و يظهر منذ تواجدنا فى الجبلاية ، و إنهاء العديد من الملفات الهامة فى الفترة المقبلة وعلى رأسها لائحة النظام الأساسي إلى جانب تطوير دوري القسم الثاني ، وتطبيق تقنية حكم الفيديو أو الـvar فى الدوري المصري لتكون أول دولة أفريقية تطبق هذا الأمر.

كانت أنباء ترددت عن مخاطبة أحد أعضاء اللجنة لمسئولو الفيفا من أجل إمكانية منحهم حق الترشح للإنتخابات المقبلة وهو ما نفاه مسئولو اللجنة الخماسية و أكدو تمسكهم بإنهاء عملهم وعدم الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية المرجح إجراءها ف سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، و تتكون من عمرو الجناينى رئيسا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

1- عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية:

عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، ونائب رئيس أحد البنوك الكبرى فى مصر.

2- جمال محمد على " نائب رئيس اللجنة":

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عضو اتحاد الكرة السابق، مدير فنى سابق لأندية الصعيد، مدير فنى لمنتخب الناشئين، وأستاذ كلية تربية رياضية.

3- محمد فضل "عضو":

لاعب الأهلى والإسماعيلى والمنتخب السابق ومدير بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

4- أحمد عبد الله "عضو":

لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

5- سحر عبد الحق "عضو":

رئيس نادى النصر.