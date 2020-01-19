جيمس يتفوق على هاردن في موقعة ليكرز-روكتس

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خرج ليبرون جيمس متفوقا في معركة النجومية ضد جيمس هاردن، بقيادته لوس أنجليس ليكرز للفوز على مضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 124-115 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت.

وشهدت مباريات الأمس مواصلة ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية تعزيز سجله كأفضل فريق هذا الموسم، ورفع رصيده من الانتصارات الى 38 بتغلبه على مضيفه بروكلين نتس 117-97، بينما فاجأ فينيكس صنز مضيفه بوسطن سلتيكس بالتغلب عليه 123-119.

في المباراة الأولى، تمكن جيمس أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، من تسجيل 31 نقطة مع خمس متابعات و12 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه متصدر المنطقة الغربية الى فوزه الـ34 في مقابل ثماني هزائم، ويعوض خسارته الأربعاء أمام أورلاندو ماجيك (118-119).

وكانت تلك الخسارة الأولى لليكرز بعد تسعة انتصارات متتالية.

وقاد جيمس فريقه للتفوق على روكتس وهاردن، أفضل لاعب في الدوري لعام 2018، رغم إنهاء الأخير المباراة مع 34 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات، بينما كان زميله راسل وستبروك أفضل مسجل مع 35 نقطة.

ولم يتمكن الثنائي هاردن-وستبروك من انقاذ فريقهما من الهزيمة الثالثة تواليا والـ15 في 41 مباراة، على رغم انه بقي متقدما حتى منتصف الربع الثالث. لكن هذا الربع شكل نقطة تحول لصالح ليكرز، اذ أنهاه لصالحه 32-17، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وخاض ليكرز مباراة الأمس في ظل الغياب المستمر لنجمه الآخر أنطوني ديفيس بسبب الإصابة، وذلك للمباراة الخامسة تواليا.

وعوّض كايل كوزما وداني غرين غياب ديفيس بشكل مثالي، اذ سجل الأول 23 نقطة مع ثماني متابعات، بينما كان نصيب الثاني 20 نقطة.

- فوز باكس وتقدم تورونتو -

وبينما استعاد ليكرز إيقاع الفوز، واصل باكس متصدر المنطقة الشرقية العزف على هذه النغمة التي نادرا ما غابت عنه هذا الموسم، اذ يكتفي بست هزائم في 44 مباراة.

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وحمل فوز ميلووكي على بروكلين الرقم 6 تواليا هذا الموسم، وأتى في مباراة هيمن عليها بشكل شبه تام. وباستثناء تقدم محدود بأربع نقاط في الربع الأول، لم يجد نتس حلا لوقف نجوم ميلووكي، لاسيما أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (29 نقطة و12 متابعة) وكريس ميدلتون (20 نقطة).

وعانى بروكلين على صعيد التسجيل، اذ أن أفضل مسجله في صفوفه كان كايري إيرفينغ مع 17 نقطة فقط.

ويبتعد ميلووكي بفارق مريح في صدارة الشرقية، أمام ثلاثة فرق يفصل بين كل منها انتصار واحد هي ميامي هيت (29 فوزا و12 خسارة)، حامل اللقب تورونتو رابتورز (28-14)، وبوسطن سلتيكس (27-14).

وتقدم تورونتو الى المركز الثالث على حساب بوسطن، بتحقيقه فوزه الثالث تواليا والثاني في يومين، بتغلبه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 122-112.

وجاء فوز رابتورز على تمبروولفز، غداة تغلبه الكاسح على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 140-111، في مباراة عادل فيها بطل الدوري رقمه القياسي الخاص لأكبر عدد من النقاط في مباراة واحدة.

وكان أفضل في مباراة السبت لتورونتو، فريد فانفليت العائد من غياب بسبب الإصابة، مع 29 نقطة، بينما أضاف كايل لاوري 28 نقطة.

ولم يتمكن أندرو ويغينز لاعب مينيسوتا، والذي حقق أول "تريبل دابل" في مسيرته مع 18 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، من انقاذ فريقه من الخسارة الخامسة تواليا والـ27 في 42 مباراة هذا الموسم.

من جهته، تلقى بوسطن الخسارة الثالثة تواليا، وأتت على يد صاحب المركز التاسع في المنطقة الغربية فينيكس.

وبرز في صفوف الفائز ديفن بوكر مع 39 نقطة و10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة، بينما كان ماركوس سمارت الأفضل في صفوف بوسطن مع 37 نقطة منها 11 رمية ثلاثية ناجحة هي الأعلى في تاريخ فريقه.

وفي بقية مباريات السبت، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بلايزرز119 - 106، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 136-103، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 90-87، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 123 - 101، وشيكاغو بولز على كليفلاند كافالييرز 118 - 116، وغولدن ستايت ووريرز على أورلاندو ماجيك 109 - 95، ولوس أنجليس كليبيرز على نيو نيو أورليانز بيليكانز 133-130.