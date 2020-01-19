عائق يفصل الزمالك عن استلام "كارنيه" كاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك "مُعلق" لحين انهاء بعض الأمور المالية.

وكان مصدر مسؤول بنادي الزمالك، قد صرح لـ"الخليج 365" في وقت سابق بأنه تم انهاء اجراءات قيد كاسونجو، بدلا من التونسي حمدي النقاز.

وقال مسؤول اتحاد الكرة –الذي رفض الكشف عن إسمه- لـ"الخليج 365" "لم يتم استخراج البطاقة الخاصة بكاسونجو، الموقف معلق حاليا لكن لا توجد أزمة".

وأكمل "هناك بعض الأمور المتعلقة بالمديونية الخاصة بالزمالك، ننتظر بعض الأوراق لكي يتم انهاء الأمر بشكل رسمي".

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وسبق وأعلن اتحاد الكرة، عدم نيته لإنهاء اجراءات قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا بعد سداد الأندية للمديونيات.

ومن جانبه علق مصدر مسؤول بنادي الزمالك لـ"يلا كورة" قائلا "من جانبا لا يوجد أي أزمة، مندوب الزمالك تواجد في اتحاد الكرة وقام بانهاء أمر قيده".

وواصل "الزمالك ليس لديه مباريات حاليا، وبالتالي خلال الساعات المقبلة سيتم تسوية الأمور المالية مع اتحاد الكرة، ونحصل على البطاقة الخاصة (الكارنيه) بكاسونجو".

واستمر "كاسونجو من الأساس ليس صفقة جديدة لنادي الزمالك، هو لاعب قديم ولا يمكن رفض قيده حتى لو على النادي أموال، تلك هي لوائح الفيفا".

واختتم "الموضوع منتهي، سيتم تسوية الأمر وبعد ذلك الحصول على البطاقة الخاصة باللاعب، لا يوجد تعجل في الأمر، والمديونية أقل من 16 مليون جنيه".