محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عمرو:
حسم نادي الزمالك ملف بقاء المهاجم الكونعولي كابونجو كاسونجو، حيث قرر الجهاز الفني إنهاء إجراءات قيده مع القلعة البيضاء محليا وأفريقيا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وعاد كاسونجو إلى صفوف نادي الزماك مرة أخري بعد قضاء فترتين إعارة الأولى كانت في الدوري السعودي مع فريق الوحدة في انتقالات يناير من الموسم الماضي، ثم الانتقال إلى فريق الوداد المغربي في بداية الموسم الحالي,
ولعب كاسونجو مع الوحدة السعودي 13 مباراة فقط خلال 6 أشهر تمكن من إحراز 4 أهداف خلالهم ، حيث أنه تعرض لإصابة خطيرة في الكتف بعد ثلاثة مباريات فقط مع الفريق أبعدته لمدة شهر عن الملاعب.
وبعد العودة لنادي الزمالك مرة أخري خلال الصيف الماضي، أعير كاسونجو لصفوف الوداد ضمن صفقة استقطاب محمد أوناجم للقلعة البيضاء، لكن لم يشارك اللاعب الكونغولي مع الفريق المغربي وقام بفسخ عقده بسبب أزمة المستحقات وعدم قيده
وقرر المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون الاستعانة بخدمات المهاجم الكونغولي مرة أخري، والذي انضم للفريق خلال موسم 2017-2018 قادما من نادي الاتحاد السكندري،
وتألق كاسونجو بقميص نادي الزمالك قبل الرحيل عنه لمدة عام، حيث شارك في 49 مباراة مع القلعة البيضاء خلال عام ونصف، أحرز خلالهم 19 هدفا، كما توج مع القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر عام 2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر كاسونجو في الزمالك.. هل يستعيد المهاجم الكونغولي بريقه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.