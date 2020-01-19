يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 19 يناير 2020 الدوري الإنجليزي | yalla shoot

يقدم موقع الوفد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 19 يناير 2020 الدوري الإنجليزي ، يصطدم فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

القدم "البريميرليج" موسم 2020/2019، أو كما يطلق عليها كلاسيكو إنجلترا بين الغريمين التقليديين في الكرة الإنجليزية .

وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد رود معقل الريدز، وتنطلق في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، بصافرة الحكم كريج باوسون، وسيكون الحكم بول تيرني مسئولاً عن تقنية الفيديو "الڤار" قطار ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب يسعى لمواصلة ظهس منافسيه في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث لعب الفريق 21 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام مانشستر يونايتد في مباراة الدور الأول.

ويعد المانيو هو الفريق الوحيد في بطولة الدوري الإنجليزي الذي لم يستطع الريدز الفوز عليه وتريد كتيبة كلوب إضافة الشياطين الحمر إلى قائمة ضحايا في البريميرليج، ويتبقى للريدز مباراة مؤجلة مع فريق وست هام يونايتد الذي تم تأجيلها بسبب مشاركة ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر

الشهر الماضي وتوج بها الريدز لأول مرة في تاريخه على حساب فريق فلامينجو البرازيلي.

على الجانب الآخر يدخل الشياطين الحمر المباراة وهدفهم الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل افساد فرحة جماهير الريدز في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة

القدم، حيث أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي نجح في إيقاف قطار الريدز بالتعادل معه بهدف لكل فريق في مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب الأحلام أولد ترا فورد معقل الشياطين الحمر ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 61 نقطة من 20 فوز وتعادل وحيد ولم يخسر الريدز أي مباراة حتى الآن، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 9 انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم فاز ليفربول مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز حيث تعادل في 5 لقاءات وخسر في مثلهم، لم ينجح مانشستر يونايتد في الفوز في آخر 4 مباريات لعبها في ضيافة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث خسر في مباراتين وتعادل في مثلهم، خسر ليفربول 28 مواجهة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي أكثر من الخسارة أمام أي منافس آخر، يلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول في الأنفيلد والريدز متصدر الدوري لأول مرة منذ 1990، عندما فاز ليفربول حينها برباعية نظيفة تحت قيادة كيني داجليش.

ويقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة BeIN SPORT HD2 بصوت المعلق رؤوف خليف، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

انتهت مواجهة الدور الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسيحاول زملاء صلاح الفوز والثأر لنفسهم، وكذلك الحال سيكون مع الشياطين الحُمر الذين افتقدوا نقطتين ثمينتين بتعادلهم أمام ليفربول.

وفي المقابل يبحث اليونايتد عن تحقيق الفوز وضرب أكثر من عصفور في حجرٍ واحد، فهو يسعى للثأر أولاً وللإقتراب من المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الخامس بجول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، حصدهم من 22 مواجهة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 7 وتلقى 6 هزائم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

أليسون بيكر

أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد

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فينالدوم – فابينيو – جوردان هندرسون

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة:

ديفيد دي خيا

براندون ويليامز – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش – فريد

ماركوس راشفورد – خوان ماتا – دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

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