حرصًا من موقع الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل خدمة للجماهير نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العربوالتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 19-1-2020 على ملعب استاد السلام في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العربوالقناة الناقلة ..
ستنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRYالـ 8:30 مساءً بتوقيت السعودية الـ 9:30
موقف الأهلي والمقاولون قبل المباراة ..
يخوض فريق الأهلي المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يدخل فريق المقاولون العرب المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 29 نقطة .
يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم ..
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