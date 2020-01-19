الشرقية يستأنف تدريباته اليوم استعداد لمباراة فاقوس الأربعاء

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية بقيادة الكابتن مصطفى مزيكا المدير الفنى تدريبات الفريق الجماعية عصر اليوم على ستاد الزقازيق، استعدادا لمباراة فاقوس الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر من مسابقة دوري

القسم الثالث، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف على ستاد الزقازيق.

ويسعى الفريق الشرقاوى الى تحقيق الفوز فى مباراة تحت شعار لابديل عن الفوز من اجل

مواصلة مشوار المنافسة، وذلك بعد أن انتهت مباراة الأمس أمام عرب الرمل بنتيجة التعادل السلبى بدون أهداف فى مسلسل من إهدار الفرص المحققة ، وسوء التوفيق وإهدار فرصة تقليل الفارق مع سرس الليان ،الذى تعادل أيضا مع ميت خاقان وخسارة بلبيس امام شباب تلا.