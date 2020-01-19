رقم قياسي ينتظر ساديو ماني مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يقترب ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، من الوصول لرقم قياسي، مع الريدز بعد خوضه 152 مباراة رفقة ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم الساعة السادسة والنصف، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

يقترب ماني من الوصول إلى الهدف

رقم 100 له مع ليفربول، حيث ينقصه هدف وحيد، بعد تسجيله 74 هدف في جميع مسابقات الإنجليزية، و25 هدف مع ساوثهامبتون.

خاض ماني 152 مباراة في كافة المسابقات مع ليفربول، حيث ساهم النجم السنغالي بتسجيل

107 هدف، مسجلًا 74، وصنع 33، بمعدل تهديفي يصل إلى 70.5%.

ويعيش ماني أوقاتًا رائعة في الفترة الحالية، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بقارة أفريقيا لعام 2019، وفوزه بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، فضلًا عن فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لهدافين البريميرليج، مناصفًا مع زميله محمد صلاح، والجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدف.