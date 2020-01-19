بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم 19-1-2020 في الدوري المصري

حرصًا من موقع الوفد الإلكترونية على تقديم أفضل خدمة للجماهير نقدم لكم بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 19-1-2020 على ملعب استاد السلام في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقناة الناقلة ..

ستنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً بتوقيت مصر الـ 8:30 مساءً بتوقيت السعودية الـ 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر

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قناتي أون سبورت on sport و تايم سبورت time sport بصوت المعلقين الرياضيين محمد الكواليني ومرمن حسن .

موقف الأهلي والمقاولون قبل المباراة ..

يخوض فريق الأهلي المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يدخل فريق المقاولون العرب المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 29 نقطة .

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم ..