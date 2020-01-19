محمد مصيلحي: البطولة العربية للطائرة صعبة

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن البطولة العربية للأندية التي يشارك بها الفريق صعبة للغاية، خاصة أنها تتزامن مع ارتباطات مهمة للفريق في الدوري والكأس وبطولة أفريقيا.
وأشار إلى أن البطولة تشهدمشاركة أندية قوية إلى جانب الأهلي والزمالك؛ أبرزها العربي القطري والأهلي البحريني والأهلي والهلال السعوديين، وأساريا الليبي، كما أن معظم الأندية المشاركة ستدعم صفوفها بلاعبين محترفين، وهو ما يزيد من قوة وصعوبة المنافسة.
وأوضح مصيلحي أن ثقته في قدرات لاعبي الأهلي بلا حدود وسيطلب منهم التركيز الشديد، وبذل أقصى جهد؛ من أجل إحراز اللقب لإسعاد الجماهير.
وكانت قرعة البطولة التي تقام في شهر فبراير المقبل قد وضعت الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق الهلال السعودي وأساريا الليبي، وخيبل اليمني، والسيب العماني.
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