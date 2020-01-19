بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 19-1-2020 في الدوري الإنجليزي

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 19-1-2020 على ملعب آنفيلد معقل فريق الريدز وذلك في إطار مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ..
ستنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر السابعة والنصف بتوقيت السعودية الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وستذاع المواجهة عبر
موقف الفريقين قبل المباراة ..
يخوض فريق ليفربول المباراة متربعًا على صدارة دول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في البريمييرليج برصيد 34 نقطة .
بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم..
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