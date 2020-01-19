كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب البريميرليج هذا الموسم

يقترب فريق ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عنه منذ 30 عامًا، في حال واصل الريدز، مسيرته الرائعة التي يسير بها في البريميرليج هذا الموسم.

تعثر منافسه مانشستر سيتي الوصيف، أمام كريستال بالاس بهدفين لكل الفريقين، مساء أمس السبت، ليعجل للريدز من الأقتراب إلى لقب البريميرليج.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 61 نقطة، مبتعدًا في

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الوقت الحالي عن مانشستر سيتي بفارق 13 نقطة، قبل خوضه لمباراته اليوم من نفس الجولة أمام مانشستر يونايتد، المقرر لها اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، مع تبقي مباراة للريدز مؤجلة أمام ويستهام، لمشاركته في كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر في شهر ديسمبر الماضي، وتوج بها، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي.

حسابيًا ليفربول يحتاج إلى 11 فوز من أجل حسم لقب البريميرليج لهذا الموسم، وفي حال مواصلته على هذا المنوال سيكون في جعبته الوصول إلى النقطة 112 نقطة ممكنة، و94 نقطة كافية لتحقيق لقب الدوري.

سقف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ومانشستر سيتي الوصيف، صاحب الـ48 نقطة، سيكون أمامهم 93 نقطة ممكنة في حال فوزهم بجميع مبارياته المتبقية.