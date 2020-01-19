بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم 19-1-2020 الدوري الانجليزي

يُتيح موقع الوفد الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في البريميرليج ، حيث يترقب محبي الكرة الإنجليزية، الساعة الـ5:30 عصرا بتوقيت القاهرة، لمتابعة المواجهة المصيرية بين مانشستر يونايتد وليفربول، فى قمة

مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الانجليزي.. و تعتبر مقابلة مان يونايتد لنادي ليفربول لها طابع خاص وكلاسيكو مميز بالدوري الإنجليزي نظرا للتاريخ القوي الذي جمع بين الفريقين سواء داخل الملاعب الإنجلترية أو خارجها من حيث عدد ألقاب الناديين مقارنة بباقي الأندية الإنجليزية. الليفر والمان سيتي يتفوق مان يونايتد على الريدز، فى المواجهات السابقة البالغ عددها 201 مباراة بمختلف البطولات الرسمية، وحقق الفريق الاحمر 80 فوز، مقابل 66 لنادي ليفربول وحسم التعادل نتيجة 56 مباراة.