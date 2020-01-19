نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب آنفيلد روود في الميرسيسايد، مساء اليوم الأحد 19-1-2020، لمتابعة قمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنجليزية الثاني لهذا الموسم بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي استطاع الحصول على نقاط من ليفربول هذا الموسم، حيث حقق الريدز الفوز في 21 مباراة وتعادل مرة وحيدة كانت على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 1/1، في مباراة غاب عنها النجم المصري محمد صلاح بداعي الإصابة.

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وهو موعد مناسب للجميع، حيث ستقام مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني بعدها بعدة ساعات، وكذا يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي.

يغيب عن صفوف ليفربول ثنائي خط الوسط “نابي كيتا وجيمس ميلنر” بداعي الإصابة، بينما يوجد احتمالية بعودة ديان لوفرين.

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ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد عدد أكبر من اللاعبين أمثال “سكوت مكتوميناي وبول بوجبا وماركوس روخو وتوانزيبي”.

وكانت الضربة الأكبر للمدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير”، غياب الهداف الأول للفريق “ماركوس راشفورد” بسبب إصابة مفاجئة أمام ولفرهامبتون في مباراة إعادة الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المحتمل أن تشهد هذه المباراة عودة ثلاثي خط الدفاع “إيريك بايي وفوسو مينساه ولوك شو” خلال هذا اللقاء الذي سيُديره تحكيميًا “كريج باوسون”.

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