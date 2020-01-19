بث مباشر | ليفربول – مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب آنفيلد روود مساء اليوم الأحد 19-1-2020، لمتابعة قمة مباريات اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كلاسيكو الكرة الإنجليزية الثاني لهذا الموسم 2020/2019.

المباراة ضمن الجولة الـ 23 من البريميرليج، وستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وهو موعد مناسب للجميع، إذ ستقام مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني بعدها بعدة ساعات، وكذا يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي.

ويعلق على المباراة، المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” عبر قناة بي إن سبورتس الثانية القطرية، وتنقل المباراة أيضًا على قناة سكاي سبورتس البريطانية.

يدخل مانشستر يونايتد هذا اللقاء من دون هدافه هذا الموسم “ماركوس راشفورد” بسبب إصابة مفاجئة أمام ولفرهامبتون في مباراة إعادة الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المحتمل أن تشهد هذه المباراة عودة ثلاثي خط الدفاع “إيريك بايي وفوسو مينساه ولوك شو” خلال هذا اللقاء الذي سيُديره تحكيميًا “كريج باوسون”.

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أما ليفربول فسيكون كامل العدد باستثناء ثنائي خط الوسط “جيمس ميلنر ونابي كيتا” بداعي الإصابة، ومن المحتمل عودة المدافع الكرواتي ديان لوفرين بعد تعافيه من الإصابة.

ليفربول 0-0 مانشستر يونايتد

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول-إنجلترا)

???? الدوري الانجليزي الممتاز – الجولة 23

⏳ تنطلق بعد قليل (16:30 جرينيتش)

*البث بعد قليل..قم بتحديث الصفحة مع اقتراب موعد اللقاء…