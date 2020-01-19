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أهداف مباراة الأردن وكوريا الجنوبية فى كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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ودع منتخب الاردن الأولمبي كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً بعد ان تعرض للخسارة أمام كوريا الجنوبية فى الوقت الميت 2-1 اليوم الاحد 19-1-2020، لينتهي الحلم الاردني عند الدور ربع النهائي من البطولة المقامة بالاراضي التايلاندية والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020.

وبفوز منتخب كوريا الجنوبية ضرب موعداً فى نصف نهائي البطولة امام المنتخب الاسترالي يوم الاربعاء المقبل.

تقدم المنتخب الكوري الجنوبي بالهدف الاول فى الدقيقة 16 عن طريق رأسية اللاعب تشو كيو سيونج لينهي الشوط الاول متقدماً بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثاني تدارك المنتخب الاردني لهدف التعادل فى الدقيقة 75 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب يزن عبدالله النعيمات، وينتهي الوقت الاصلي بالتعادل ويذهب اللقاء الى الاشواط الاضافية.

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وفى الشوط الاضافي الاول ومن ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سجل هدف التأهل للمنتخب الكوري الجنوبي اللاعب لى دونج جون، الذي انهي على الحلم الاردني فى التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020.

ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

إليكم أهداف مباراة الاردن وكوريا الجنوبية اليوم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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