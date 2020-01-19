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نتيجة مباراة برشلونة وغرناطة فى الدوري الإسباني

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستضيف فريق نظيره غرناطة، مساء اليوم، الأحد 19-1-2020، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”، في أول ظهور للمدرب الجديد كيكي سيتين الذى تول المسئولية قبل أيام خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى أقيل من منصبه عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني مطلع يناير الجاري.

تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة مساء اليوم على ملعب كامب نو  فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني مؤقتاً برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة، ويأتى أتليتكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة ثم إشبيلية الذى يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة بفارق أهداف عن أتليتكو.

فى المقابل يدخل فريق غرناطة لقاء اليوم فى المركز الـ10 برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال تاسع الترتيب، ونقطتين عن اتلتيكو بلباو ثامن الترتيب.

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وتنتظر جماهير برشلونة ظهور الفريق لأول مرة مع سيتين مدرب ريال بيتيس السابق الذى جاء تعيينه بمثابة مفاجأة مدوية حيث جاء في ظل ترقب الجميع لقدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري أو رونالد كومان مدرب منتخب هولندا.

مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين يتبادل الكرة مع ليونيل (صور:Getty)

وتلقى برشلونة ضربة موجعة خلال الأسبوع الماضي، ففضلا عن خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر على يد أتلتيكو مدريد، تأكد غياب هدافه لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد عملية جراحية في الركبة.

جدير بالذكر ان لقاء برشلونة وغرناطة فى الدور الاول من الليجا، قد شهد فوز غرناطة بهدفين دون مقابل.

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