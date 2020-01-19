نتيجة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين فى الدوري الألماني

يحل نادي بايرن ميونخ الألمانى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق هيرتا برلين، فى احدي مباريات اليوم الاحد 19-1-2020 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 فى الدوري الألماني “البوندسليجا”.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين على الملعب الأولمبي ببرلين فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت مكة، 14:30 بتوقيت جرينتش.

حقق العملاق البافارى الفوز فى المواجهات الثلاث الأخير بـ”بوندزليجا” أمام كلا من: فيردر بريمن، فرايبورج، وفولفسبورج على الترتيب، ويبحث عن الانتصار فى أولى مبارياته بالمسابقة بالعام الجديد 2020.

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ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة من 17 مباراة خاضها حتى الآن خلف فريقى لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يحتل هيرتا برلين المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

ويأمل بايرن ميونخ إلى مواصلة تفوقه على هيرتا برلين، وذلك فى المواجهة رقم 70 التى تجمع بينهما حيث حقق الفريق البافارى الفوز فى 39 مباراة مقابل 10 هزائم فقط فيما انتهت 20 مباراة بينهما بالتعادل، وسجل حامل لقب الدوري الألمانى 155 هدفاً مقابل 75 هدفاً لفريق العاصمة.

وكانت مباراة الدور الأول بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلًا منهما.