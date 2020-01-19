نتيجة مباراة الترجي والنادي الإفريقي في الدوري التونسي

تخطف مباراة القمة التونسية بين الترجي والنادي الإفريقي، الأضواء من جميع مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 المقرر إقامتها في وقت الظهيرة، حيث تنصب آمال أندية قمة جدول ترتيب البطولة التونسية الاحترافية على الإفريقي لإيقاف قطار الترجي الذي دهس كل مَن واجهه منذ العودة من كأس العالم للأندية “قطر 2019”.

ويحتل الترجي الرياضي التونسي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 10 مباريات بفارق الأهداف عن المنستيري الثاني والذي لعب 12 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الملعب التونسي الثالث والذي لعب 13 مباراة.

وفي حال فاز النادي الإفريقي على الترجي ظهر اليوم، سيتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، لكن المهمة لن تكون بهذه السهولة حيث سيحل ضيفًا على الترجي في الملعب الأولمبي برادس الذي لم يخسر عليه فريق المدرب معين الشعباني هذا الموسم منذ مباراة أولمبيك آسفي المغربي في إياب دور ال16 من البطولة العربية للأندية يوم 23 نوفمبر 2019.

ولم يسقط الترجي في أي مباراة على ملعبه بالمنافسات المحلية منذ خسارته بنتيجة 2/1 أمام النادي البنزرتي يوم 15 يونيه 2019 لحساب الجولة ال23 من دوري الرابطة المحترفة.

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ويمثل ملعب الترجي عقدة بالنسبة لفريق باب جديد، فمنذ فوز الإفريقي على الترجي هناك يوم 1 مايو 2008، لحساب الجولة 23 من الدوري التونسي موسم 2008/207، وهو يعجز عن الفوز، مكتفيًا ببضع نقاط من التعادل.

ويفتقد الترجي في هذه المباراة لجهود نجمه “أنيس البدري” الهارب إلى الإمارات دون إذن مُسبق من أجل الإلتحاق بصفوف اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وتنقل هذه المباراة على القناة التونسية الأولى بالاضافة إلى قناة الكأس القطرية الرابعة بتعليق هيكل الصغير.