اونلاين | بث مباشر live مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة kora match مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة yalla shoot كورة أونلاين لايف barca

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يبحث برشلونة عن الفوز واستعادة صدارة الليجا عندما يستضيف غرناطة على أرضه ووسط جماهيره في ملعب “كامب نو”،مساء اليوم الأحد 20 يناير، وذلك في مباراة ستقام بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة BeIN SPORT HD3 بصوت المعلق علي محمد علي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيشهد محيط ملعب كامب نو مواجهة نارية لن يرضى برشلونة بالخروج منها إلا وهو حاملاً الثلاث نقاط الثمينة، والتي ستعيده إلى صدارة الدوري الإسباني بعد أن اختطفها ريال مدريد بفوزه على إشبيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وسيحاول الفريق الكاتالوني أن ينسى نتيجة التعادل التي حسمت أمام إسبانيول مؤخراً بنتيجة هدفين لمثلهما، وأيضاً نسيان الهزيمة التي لحقت به على يد أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني الذي حسم لصالح الملكي.

يمتلك غرناطة في رصيده 27 نقطة وضعته بالمركز العاشر على لائحة ترتيب فرق الدوري الإسباني، وكانت آخر مباريات الفريق محلياً أمام مايوركا وانتهت بفوزه بهدف دون مقابل، كما أنه نجح في تخطي فريق تاموريسيتي بالجولة الثانية من كأس الملك ما يعني أن الفريق يؤدي موسماً مثالياً مقارنة بالمواسم السابقة على جميع الأصعدة.

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سيتغيب عن برشلونة كلاص من عثمان ديمبيلي، ولويس سواريز بداعي الإصابة، إضافة إلى غياب فرينكي دي يونج بعد إيقافه، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الجديد للقلعة الكاتالونية في تشكيلته أمام غرناطة على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

الهجوم: أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – ليونيل ميسي