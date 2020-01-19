اونلاين | مجانا NOW مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر full hd يلاشوت حصري مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي free

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا NOW مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر full hd يلاشوت حصري مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي free والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مواجهة تبدو علي الورق سهلا يسعي الانتر في ملاحقة الصدارة عندما يحل ضيفا علي فريق ليتشي ، في ملعب فيا دل ماري، في يوم الاحد الموافق 19/1/2020 ، ضمن مباريات الاسبوع ال20 من الدوري الإيطالي، في تمام الساعه الرابعة بتوقيت القاهرة، و الساعه الرابعة بتوقيت السعودية، وفي لقاء الذهاب انتهت المباراة بنتيجه ثقيلا علي ليتشي بأربعة اهداف مقابل لاشئ ، ويحتل فريق الانتر المركز الثاني خلف اليوفي المتصدر بقارق نقطتين ، بينما يأتي ليتشي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطه من ثلاث انتصارات و تعادل في 6 و هزم في 10 مباريات .

ويسعي الأنتر لتحقيق الانتصار الثامن له علي ليتشي بعد تحقيقه الانتصار في 7 من اخر 9 مباريات جمعت بينهم ، في صراع الصفقات الشتوية ، حصل الأنتر علي خدمات الظهير النجليزي أشلي يونج من المان يونايتد ، قبل بضعه ايام ، ويقرب ايضا من ضم اللاعب الدنماركي كريستن إيريكسن لصفوفه ، كما اقترب اكثر المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو لاعب تشيلسي النجليزي من الانتقال للنيراتزوري ، وأكدت الصحف الإيطاليه ان الاعب يتواجد في ايطاليا الأن لأتمام التعاقد ، علي الجانب الأخر يدخل فريق ليتشي بسجل جيد في اخر مباراتيين استضاف فيهم الانتر حيث حقق الانتصار في واحد و تعادل في اخري ، ويسعي لتحقيق المفاجأة و خطف الثلاث نقاط .

بطاقة مباراة ليتشي ضد انتر ميلان

????البطولة : الدوري الإيطالي .

????الجولة : (الأسبوع 20) .

Advertisements

????الملعب : فيا دل ماري .

????التعليق الصوتي : محمد بركات .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

⌚الموعد : الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الأحد ( 19-01-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .