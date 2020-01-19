اونلاين | kora HD مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة انتر ميلان كورة اونلاين bein sport لايف

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مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ليتشي في بث مباشر ضمن مباريات الدوري الايطالى للمحترفين مع متابعة مشاهدة مباريات اليوم مجانا من yallakora في بث مباشر لمباريات الكالتشيو الايطالى ويلتقى كلا من الفريقين اليوم ضمن منافسات الاسبوع ال20 من مسابقة الكالتشيو الايطالى، يلا كورة مشاهدة مباراة اليوم عبر koora live.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر

كورة مباشر مباراة انتر ميلان اليوم عبر yalla shoot في تحديث مستمر حيث تنطلق مباريات دورى المحترفين الايطالى في فاعليات الجولة 23 ونتابع مواجهات الكالتشيو مساء اليوم مع بث حصرى للمباريات من bein sports مباشر حيث يتواجد انتر ميلان في الترتيب الثاني من جدول الكالتشيو وله عدد 46 نقطة.

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دورى المحترفين الايطالى -الجولة ال20

مباراة انتر ميلان ضد ليتشي

توقيت الساعة 16:00 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى الأردن

توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى سوريا

توقيت الساعة 17:00 مساء بتوقيت فى فلسطين