رياضة | ميلان يخطف فوزاً مثيراً من أودينيزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يخطف فوزاً مثيراً من أودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فريق ميلان فوزاً مثيراً من ضيفه أودينيزي3-2 اليوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم اودينيزي بهدف عن طريق الدنماركي جينس ستريجير لارسين في الدقيقة السابعة، ولكن ميلان رد بهدفين حملا توقيع الكرواتي أنتي ريبيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 48 و72 ثم سجل كيفين لاسانيا هدف التعادل لأودينيزي قبل خمس دقائق من النهاية.

ولكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة تقمص ريبيتش دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.