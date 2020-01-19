رياضة | عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق لينضم إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي في يناير الجاري.



ويعتبر كاسونجو هو الصفقة الوحيدة للزمالك في يناير الجاري بسبب تبقي مكان واحد في قائمة الفريق الشتوية.



وجاء قيد كاسونجو بدلًا من التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بسبب شكوى الأخير ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.



ويلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.