رياضة | القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة على توقيع اللاعب رمزي خالد لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق

وحضر التوقيع كلا من، عماد الخواجة رئيس نادي القناة وايهاب نشأت عضو مجلس الإدارة ومحمد صادق المدير الإداري و خليل ابراهيم وكيل اللاعب .

ويشارك اللاعب اليوم مع الفريق الساحلي، في التدريب الختامي بالسادس من اكتوبر استعدادا للقاء النجوم غدا في افتتاحية دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

وقام رمزي خالد بالتوقيع للقناة لنهاية الموسم الخالي، وسبق للقناة مؤخرا ضم الثنائي أحمد فوزي مدافع المنصورة، وأحمد الصعيدي مهاجم إف سي مصر.