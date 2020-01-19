رياضة | النجم الساحلي يُخطر الأهلي بموعد وصوله للقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يُخطر الأهلي بموعد وصوله للقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، موعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى القاهرة لمواجهة النادي الأهلي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى سمير عدلي المدير الإداري بالنادي، اتصالًا من جانب النادي التونسي، لإبلاغه بوصول البعثة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، لإرسال وفدًا من الإدارة الحمراء لاستقبالها بالمطار.

ومن المُنتظر أن تُنهي إدارة الأهلي، إجراءات خروج البعثة التونسية من مطار القاهرة الدولي، وتتوجه بها إلى فندق الإقامة قبل المواجهة المرتقبة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي للحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، والتي تُقام في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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وكان فيكتور جوميز، قد أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017 والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بستة أهداف لهدفين، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 من الشهر الجاري، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.