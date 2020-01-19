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رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة لمواجهة غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة صيفه غرناطة مساء اليوم الأحد.

ويستضيف برشلونة نظيره غرناطة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب كامب نو في الجولة العشرين من مسابقة "الليجا".

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - أرتورو فيدال - أومتيتي - جونيور - كارليس بيريز - ريكي بويج - أنسو فاتي.

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