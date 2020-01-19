رياضة | خاص- إدارة الأهلي توقف عملية رحيل مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- إدارة الأهلي توقف عملية رحيل مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، قدمت توصية بعدم التفريط في خدمات صلاح محسن مهاجم الفريق، بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر: "اللجنة ترى أن صلاح محسن أحد أهم الأوراق الهامة للنادي نظرًا لتمتعه بقدرات فنية هائلة، ورحيله يُعد خسارة للجهاز الفني".

وتابع: "هناك محاولات لإثناء اللاعب عن الرحيل، خاصةً بعد تقديم وعود من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بمنحه فرصة المشاركة أساسيًا خلال المباريات المقبلة".

ويرغب سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على خدمات صلاح محسن لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوف الفريق السكندري، في ظل خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، وظل حبيسًا لدكة البدلاء.