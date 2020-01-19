رياضة | الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير عمر السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق بعد العروض التي تلقاها في الفترة الماضية للرحيل في يناير الجاري.



وجاءت أبرز العروض للاعب من الإسماعيلي والمصري ووادي دجلة وإنبي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.



وشارك السعيد في لقاء الزمالك الأخير أمام الجونة ببطولة الدوري والذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

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وجاء قرار إدارة الزمالك برفض رحيل عمر السعيد بسبب النقص الذي يواجه الفريق في خط الهجوم وعدم تواجد سوى السعيد ومصطفى محمد فقط حاليًا.



ويستعد الزمالك لملاقاة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.



وجاءت مشاركة السعيد في الفترة الأخيرة وحصوله على فرصته من جانب الجهاز الفني بعد تطبيق سياسة التدوير لتدفع اللاعب هو الآخر لغلق ملف الرحيل