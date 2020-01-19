رياضة | الزمالك يقيد كاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقيد كاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم مسئولو نادي الزمالك بقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في قائمة القلعة البيضاء بشكل رسمي اليوم الأحد.



وبذلك يصبح كاسونجو هو اللاعب الأخير في قائمة الزمالك خلال الموسم الجاري بسبب تبقي صفقة وحيدة فقط.



وانتقل كاسونجو لصفوف الوداد المغربي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لكن الصفقة لم تكتمل وفسخ النادي المغربي تعاقده معه.



وشارك كاسونجو في تدريبات الزمالك خلال الأيام الماضية ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق برنامج منفرد له.

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ويتبقى مقعد واحد في قائمة الزمالك وتم الاستقرار على قيد كاسونجو بشكل نهائي.



وسيصبح من حق كاسونجو المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.



ويحتاج الزمالك للتدعيم في خط الهجوم لعدم تواجد سوى مصطفى محمد وعمر السعيد فقط.