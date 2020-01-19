رياضة | النصر يستضيف كوكاكولا في مباراة ساخنة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يستضيف كوكاكولا في مباراة ساخنة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي، ضيفاً على فريق النصر، بقيادة السيد عيد، في الثانية والنصف من عصر الاتنين، في إفتتاح مواجهات الفريقان بالدور الثاني، لمنافسات المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

ويسعى الجهاز الفني لفريق كوكاكولا، إلى تقديم مستوى أفضل من أجل تصحيح مسار الفريق مع بداية الدور الثاني، كما يبحث النصر عن تحقيق الفوز مستغلاً عامل الملعب، وتعويض خسارة الدور الأول.

وسبق وأن تقابل الفريقان سوياً بالدور الأول في اللقاء الذي شهد فوز كوكاكولا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ناجي "جدو".

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 16 نقطة، من 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل الأهداف كلا من: 5 أهداف من نصيب أكرم عبدربه، وثلاث أهداف لكل من أحمد سعيد "بندق" وكريم صلاح "حلاوة"، ومحمد ناجي جدو هدف.

فيما يأتي فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

وتعاقد فريق كوكاكولا مع كلا من: أحمد الحسيني لاعب بتروجيت، ورمضان ربيع لاعب النصر للتعدين، جابر سالم لاعب التقدم السعودي، علاء صلاح، المحترف في الدانمارك، سيد صلاح، لاعب اتحاد الشرطة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، في استغنى الفريق عن كريم عصام، أحمد عادل، مصطفى جيان.

وخاض فريق كوكاكولا مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف، الأولي كانت أمام فريق الداخلية، والتي انتهت بفوز كوكاكولا بثلاث أهداف مقابل هدفين، والثانية كانت أمام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

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3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجيت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط

