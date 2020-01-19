رياضة | وزارة الرياضة ووادى دجلة توقعان مذكرة تفاهم لدعم أبطال "طوكيو 2020"

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتورة حياة خطاب - رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية، المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، طارق راشد- رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وقيادات وزارة الشباب والرياضة، والسادة أعضاء الأجهزة الفنية والمدربين وعدد من النجوم الرياضيينالذين حرصوا على تقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية.

قال الدكتور اشرف صبحي: "إن مذكرة التفاهم تأتي في اطار استراتيجية الوزارة لدعم الرياضيين وتأهيليهم للمنافسة على البطولات الدولية ورفع اسم مصر عاليًا، فنحن نسعى لتحقيق مناخ رياضي متكامل، وتعد منافسات طوكيو الحدث الأبرز هذا العام، بمشاركة 207 دولة، للمنافسة في 33 رياضة اولمبية، بالإضافة إلى 22 رياضة بارلمبية".

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية المصرية من خلالالمساهمة في تأهيل الابطال الرياضيين الواعدين بالتجهيزات المختلفة سواء علي الجانب الفني او المادي، لتقديم نموذج فريد ولائق في الأولمبياد، مشيرًا أن مذكرة التفاهم تطبيق حقيقي للواجب القومي، الذي يمثل جزءا لا غنى عنه من دور المؤسسات تجاه أوطانها.

وأكد وزير الرياضة على إيمان الدولة بقدرات الشباب المصري في تحقيق حلم المشاركة والمنافسة على ميداليات بالألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من الرعاية، خاصة وأن شركة أندية وادى دجلة من الكيانات الخاصة التي تستثمر في المواهب الرياضية القادرة على تحقيق إنجازات وحصد مزيد من الألقاب التي تسهم في اظهار مكانة مصرالرياضية.

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