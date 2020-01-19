رياضة | الزمالك يجهز عبد الله جمعة قبل موقعة مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز عبد الله جمعة قبل موقعة مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك مع عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق للإطمئنان على إصابته قبل لقاء مازيمبي الكونغولي.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز عبدالله جمعة للمشاركة في مباراة مازيمبي والوصول به إلى الفورمة المثالية.

ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل لقاء الزمالك أمام المصري ببطولة الدوري التي كان مقرر لها غدًا الإثنين.