شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مازيمبي السابق يقترب من مزاملة «المحمدي» و«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي أستون فيلا الإنجليزي من إنهاء الاتفاق على ضم قائد منتخب تانزانيا ولاعب جينك البلجيكي، مبوانا ساماتا، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويرغب لاعب مازيمبي الكونغولي السابق في الانتقال للعب في فيلا بارك، خلال الأيام القليلة القادمة، فيما صرح المدير الفني للفيلانز دين سميث، حسب صحيفة «ميرور»، البريطانية: «نحن نقترب جدًا، أعتقد أنه يتم فقط إنهاء الأمور الورقية مع ساماتا».

وأضاف: «إذا أمكننا إتمام هذا سنكون سعداء حقًا لأنه لاعب جيد وفوق كل شىء شخصية جيدة للغاية كذلك».