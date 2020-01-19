شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الزمالك المحلية والأفريقية لنهاية الموسم بعد قيد كاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع نادي الزمالك، الرتوش الأخيرة، على قائمة الفريق الكروي، المحلية والأفريقية، بعد قيد الكونغولي كاسونجو، بشكل رسمي بدل من التونسي حمدي النقاز، ليسدل النادي الأبيض الستار على الميركاتو الشتوي وتظهر القائمة النهائية للفريق حتي نهاية الموسم الحالي.

وأجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديلات بسيطة علي قائمة الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الميركاتو الشتوي، بعد قيد كاسونجو فقط بدل من حمدي النقاز.

وقيد الزمالك 30 لاعبا في قائمته الأولية المحلية مع بداية الموسم الكروي الجاري 2019-2020، طبقا لقرار اتحاد الكرة باقتصار القائمة على 30 لاعبا فقط مع إتاحة استبدال 5 لاعبين كحد أقصي ، حيث أجرى مسئولي القلعة البيضاء 4 استبدالات، ولم يتبقى لهم سوي استبدال لاعب واحد فقط.

قائمة الزمالك المحلية النهائية



تضم قائمة الزمالك الحالية 28 لاعبا وهم :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز "زيزو" - محمد حسن.

وسط الهجوم: يوسف أوباما - إسلام جابر -محمد عنتر - أحمد سيد زيزو - كريم بامبو- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - إمام عاشور.

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد - خالد بوطيب - كاسونجو

بينما تم قيد حارس الفريق محمد صبحي ، ضمن مواليد 1999.

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وأتم مسؤولو الزمالك، إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، بشكل رسمى، اليوم الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد قيده ضمن قائمة الأبيض المحلية والأفريقية، وبذلك أنهى مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدال وحيد فى قائمته واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.

قائمة الزمالك الأفريقية بعد قيد كاسونجو

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية جميع اللاعبين باستثناء محمود عبد الرحيم جنش، وإمام عاشور، حيث قيد الأبيض جميع اللاعبين السابق ذكرهم ومن ضمنهم محمد صبحي، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، في محاولة لقطع الطريق على الأهلي لعدم ضم اللاعب أو قيده إفريقيا قبل التطورات الأخيرة.

وبالتالي تكون قائمة الزمالك المقيدة إفريقيًا 29 لاعبا، ويتبقى له مقعدًا واحدًا سيتم استغلاله لقيد كاسونجو واكتمال عقد القائمة لتصبح 30 لاعبا.

وأصبحت قائمة الزمالك الأفريقية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى

خط الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي– محمود عبد العزيز زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - اسلام جابر ـ مصطفى فتحى - شيكابالا – أيمن حفنى - محمد عنتر – أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود كهربا- محمد أوناجم.

خط الهجوم: كاسونجو - خالد بوطيب - عمر السعيد- مصطفى محمد.