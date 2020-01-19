شكرا لقرائتكم أسوان ضد وادى دجلة.. تاكيس جونيس يعلن قائمة الفريق الدجلاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف – خالد وليد – حسين زكري

خط الدفاع : رجب عمران – خالد رضا – عبدالله محمود – محمود مرعي – أساهي كي ياكوبو – بسام وليد – عمرو صالح – أحمد رمضان بيكهام

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خط الوسط: أحمد سعيد – فاسيكيوس بوزاس – إبراهيم عايش – عمر ميرا – محمد عبدالعاطي – حسام عرفات – محمد رضا.

خط الهجوم: أحمد حسن – عبدالكريم الوادي

وفضل تاكيس جونيس السفر إلى أسوان أمس السبت، لإقامة معسكر إعداد قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة، لاسيما وأن الخواجة اليوناني كان يكتفي بمعسكر إعداد قبل موعد المبارة بـ 24 ساعة فقط.

وكان وادى دجلة تعادل ايجابيا مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منها في اللقاء الذى جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

و يقع وادى دجلة فى المركز الـ 16 بعد أن لعب 13 مباراة ويقع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .