شكرا لقرائتكم إيبار يعرّض أتلتيكو مدريد لخسارته الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عرض إيبار ضيفه أتلتيكو مدريد للخسارة الثالثة له في الدوري بعدما هزمه 2 - صفر في الجولة 20 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى الملعب البلدي إبوروا، اقتنص إيبار فوزا غاليا من ضيفه اتلتيكو بهدفين دون رد سجلهما ايستسبان بورغوس في الدقيقة العاشرة وإدواردو ايكسبوزيتو في الدقيقة الأخيرة.
الفوز رفع رصيد إيبار إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد أتلتيكو عند 35 نقطة في المركز الثالث.
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