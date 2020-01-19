شكرا لقرائتكم لايبزيغ يعزز صدارته بثلاثية في مرمى يونيون برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز لايبزيغ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه يونيون برلين بهدف إلى فوز 3 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.
وتقدم يونيون برلين في الدقيقة العاشرة عن طريق ماريوس بوتلر، وفي الدقيقة 50 نجح تيمو فيرنر في تسجيل هدف التعادل للايبزيغ. وفي الدقيقة 56 أضاف مارسيل سابيتستر الهدف الثاني للايبزيغ، قبل أن يعود فيرنر ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 82.
ورفع لايبزيغ رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.
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