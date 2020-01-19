سرير روميلو لوكاكو يجلب له سخرية متابعيه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، لتعليقات ساخرة من جانب عدد من متابعيه وزملائه في الفريق بعد صورة نشرها وهو غي السرير.

الصورة التي نشرها اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” اثارت الكثير من التعليقات والسخرية حتى من قبل زملائه اللاعبين بسبب حجمه الضئيل في السرير الكبير.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن لوكاكو استعان بشركة “ماري” الأمريكية، المتخصصة بصناعة الأسرة الفريدة، لتصميم فراش ضخم.. وظهر مستلقيا على حافة سرير عملاق، وكتب في التعليق عليها: “شقة جديدة وسرير جديد”، الأمر الذي أثار السخرية من متابعيه وحتى من بعض زملائه.

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لوكاكو بالرغم من أنه يعتبر واحدا من المهاجمين ذوي البنية الجسمانية الضخمة في كرة القدم، إلا أنه بدا ضئيل الحجم مقارنة بحجم سريره، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للسخرية قائلا: “من هذا الشخص الصغير على طرف السرير بالحجم الملكي؟”.

زميله في إنتر ميلانو، المدافع الإيطالي أندريا رانوكيا قال: “هل يتسع هذا السرير لـ15 شخصا؟”، ليرد لوكاكو عليه :”لا.. يكفي لسبعة فقط”.

فيما أعاد نشر الصورة تيموثي ويا لاعب ليل الفرنسي ونجل أسطورة ليبريا جورج ويا على “إنستجرام” معلقا عليها: هذا إحساس عام 2020 بكامله مرفقا بوجوه ضاحكة.

يشار إلى أن اللاعب يتألق مع الـ”نيراتزوري” هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 18 هدفا في 25 مباراة خاضها مع الفريق.