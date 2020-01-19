علاقة سرية تجمع نيمار دا سيلفا بحسناء روسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجمع علاقة سرية بين النجم البرازيلي نميار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وعارضة الأزياء الروسية كاترينا سافاروفا.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، كشفت أن هناك ما يؤكد وجود علاقة عاطفية تجمع نيمار البالغ من العمر 27 عاما والموديل كاترينا سافاروفا البالغة من العمر 21 عاما.

الصحيفة نقلت عن صديق مقرب من الروسية كاترينا - التي اشتهرت بفضل مشاركتها ببرنامج تلفزيون الواقع الإسباني “جزيرة الإغراءات” - أن نيمار دا سيلفا وحبيبته الجديدة يحاولان الادعاء بأنهما مجرد أصدقاء، لكن الجميع يعلم أن هناك مشاعر حب تجمع بينهما.

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المصدر تحدث عن مظاهر تؤكد أن العلاقة بين نيمار وكاترينا ليست مجرد صداقة عادية أو علاقة عابرة قائلا: أعلم أنها تسافر معه ويختفيان معا لعدة أيام، لقد تظاهرا أمام الناس أنهما أصدقاء، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، الكثير يعلم بوجود مشاعر تجمعها.

صديق كاترينا أضاف، إنها ذهبت لحفل عيد ميلاده ومباريات له مع الفريق في العاصمة الفرنسية باريس، وظهرا معا في صور عديدة تجمعهما سويا، بالتأكيد كاترينا تحب التواجد في عالم الأضواء.

عارضة الأزياء الروسية كاترينا كانت قد التقت بنيمار في إحدى الحفلات التي يحضرها المشاهير والنجوم، وقامت بنشر صورها معه على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وحظيت بتعليق من النجم البرازيلي.