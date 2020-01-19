عارضة أزياء برازيلية توشم وجه ميسي على جسدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رسمت عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز، البالغة من العمر 29 عاما، وشما لوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، على جسدها.

ووفا لـ”يورو سبورت” فإن سوزي كورتيز، اختارت أن تقوم بوشم وجه ميسي على أسفل بطنها.. كما سبق لعارضة الأزياء البرازيلية أن وشمت في يناير الماضي اسم ليونيل ميسي على فخذها الأيسر.

عارضة الأزياء البرازيلية لا تخفي عشقها وهوسها لميسي، حيث تقوم بشكل دائم بنشر صورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مرتدية قميص ميسي إن كان مع برشلونة أو مع المنتخب الأرجنتيني.

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ووفقا لما ذكرته عدة تقارير فإن ليونيل ميسي قام بحظر كورتيز عن حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قيامها بإرسال صورتها عارية إلى أحد حساباته.. إلا أنها نفت ذلك خلال لقاء صحفي، مشيرة إلى أنها لم ترسل صورا غير محتشمة لها، وأن كل ما فعلته هو إرسال عبارات التأييد والتشجيع له.

سوزي كورتيز قالت بهذا الشأن: أعتقد أن الأمر يعود إلى غيرة أنطونيلا زوجة ميسي، وأنها بسبب غيرتها عمدت إلى حجبي عن مواقع ميسي.

يشار إلى أن تقرير صحفي إسباني كشف عن بند سري في عقد نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل عن الفريق الكتالوني، حيث أدرج النجم الأرجنتيني هذا البند الخاص في آخر مرة جدد فيها عقده مع النادي الكتالوني.