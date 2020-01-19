عارضة أزياء معرضة للسجن بعد اتهامها اللاعب ثيو هيرنانديز باغتصابها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت عارضة الأزياء لويزا كريمليوفا، للاحتجاز من قبل الشرطة الإسبانية، وذلك بعد عامين على اتهامها اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم ميلان الإيطالي الحالي باغتصابها وضربها عندما كان يلعب في صفوف الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد عام 2017.

صحيفة “ماركا” الإسبانية أشارت إلى أنه تم احتجاز لويزا كريمليوفا للتحقيق معها بتهمة التشهير والإدلاء بإفادات كاذبة بعد استدعائها من قبل المدعي العام، لتواجه حاليا احتمال السجن.

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عارضة الأزياء قامت في عام 2017 بالادعاء على اللاعب ثيو هيرنانديز باغتصابها وضربها في موقف سيارات تابع لملهى ليلي اسمه “Olivia Valere” في مدينة ماربيلا على الساحل الإسباني.

القضية أغلقت في يونيو عام 2017، كما رفضت المحكمة في يناير عام 2019 الاستئناف الذي تقدمت به لويزا كريمليوفا.. وكان الدليل الرئيسي على براءة اللاعب هو فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في موقف السيارات الذي ادعت كريمليوفا وقوع الحادثة فيه، حيث تبين من الفيديو أن الثنائي كانا سويا وعادا بهدوء إلى الملهى الليلي.

وبخصوص ادعاء عارضة الأزياء بأن نجم ميلان أعطاها بالمخدرات قبل أن يغتصبها، لم يتم العثور على أي آثار للمخدرات في دمها، كما أكد الفحص بأن الثنائي مارسا الجنس، وهو ما لم ينكره هيرنانديز، لكنه أشار بأن كل شيء حدث بالتراضي.