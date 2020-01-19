شكرا لقرائتكم خبر عن اشبيلية يسعى لضم لاعب الانتر فيتشينو والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​إشبيلية​ الاسباني يرغب في الحصول على خدمات لاعب خط وسط نادي ​الإنتر​ والدولي الأوروغواياني ماتياس فيتشينزو خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الأندلسي سيعرض على النيراتزوري ضم اللاعب بنظام الإعارة حتّى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء. ومن المتوقع رحيل اللاعب الأوروغواياني صاحب الـ28 عامًا بعد إقتراب الإنتر من التعاقد مع لاعب خط وسط نادي توتنهام كريستيان إريكسن. ويعتبر فيتشينو لاعب فيورنتينا السابق هدفا بالنسبة لنادي لاتسيو أيضا.

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