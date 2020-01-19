شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة ميلان واودينيزي في الجولة العشرين من منافسات الكالتشيو. والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 أعلن سيتفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نظيره اودينيزي الايطالي ،ضمن إطار الجولة العشرين من منافسات الكالتشيو. وجاء التشكيل الرسمي لمواجهة اودينيزي علي النحو التالي: حراسة المرمي : دوناروما خط الدفاع: ثيو _ رومانيولي _ كيير_ كونتي. خط الوسط: كاستييخو_ بن ناصر _ كيسي _ بونافنتورا. خط الهجوم: ابراهيموفيتش_ لياو. وعلي جانب آخر أعلن السيد لوكاس جوتي مدرب اودينيزي تشكيلة فريقه لمواجهة ميلان ، وجاءت علي النحو التالي: حراسة المرمى: موسو خط الدفاع: ابوكو_ ايكونج_ نويتينك. Advertisements خط الوسط : لارسن _ ماندراجورا_ فوفانا _ سيما _دي بول خط الهجوم: اوكاكا_ لاسانيا. الجدير بالذكر أن هذه المباراة تقام علي أرضية ملعب السان سيرو معقل ميلان، والجدير بالذكر ايضا أن اودينيزي هزم ميلان في أولي مباريات هذا الموسم في لقاء الذهاب بهدف مقابل لاشيء. يحتل ميلان الإيطالي المركز التاسع برصيد 25نقطة بينما يحتل اودينيزي المركز الثالث عشر برصيد 23نقطة

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