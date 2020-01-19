شكرا لقرائتكم خبر عن 350 مباراة لمارسيلو مع الريال في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 وصل لاعب نادي ​ريال مدريد​ البرازيلي ​مارسيلو​ الى المباراة رقم 350 مع نادي ريال مدريد في ​الدوري الاسباني​، بعد مشاركته كبديل في مباراة اشبيليه في الجولة العشرين من عمر الدوري الاسباني والتي انتهت لمصلحة النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

في وقت وصل زميل مارسيلو الفرنسي رافايل فاران الى المباراة رقم 300 مع النادي الملكي في جميع البطولات التي يشارك بها الفريق الابيض، حيث قدم لهما رئيس النادي قميص ريال مدريد مكتوب عليها عدد مشاركات اللاعب بعد نهاية مباراة اشبيليه.

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