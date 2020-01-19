تقرير بالأرقام| معاناة نابولي تزداد بعد الخسارة أمام فيورنتينا 

الأحد 19 يناير 2020

واصل نابولي الإيطالي تقديم عروضه السلبية هذا الموسم ، بعد هزيمته أمام فيورنتينا الإيطالي، بهدفين مقابل لاشيء مساء امس، في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب السان باولو، ضمن فعاليات الجولة العشرين من منافسات الكالتشيو.



تغير المدربون في فريق جنوب إيطاليا ومازالت المحصلة كارثية، نابولي لا ينتصر داخل ملعبه أو خارجه في الكالتشيو، سواء مع المدرب القديم كارلو أنشيلوتي أو المدرب الجديد جاتوزو الذي لم ينتصرمنذ توليه المسئولية الا في مباراتين واحدة أمام ساسولو بالكالتشيو والاخري أمام بيروجيا في كوبا دا ايطاليا.

بهزيمة نابولي بالامس أمام فيورنتينا في ملعبه بالسان باولو، سجل العديد من الأرقام القياسية السلبية ، اليكم هذه الأرقام.

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1- نابولي لم يحقق سوي إنتصار وحيد في اخر 12مواجهة خاضها في الكالتشيو وكان أمام ساسولو في الجولة السابعة عشر.

2- نابولي لم ينتصر في ملعبه منذ آخر انتصار علي هيلاس فيرونا بهدفين مقابل لاشيء في 19اكتوبر 2019، نابولي خاض بعدها 6مواجهات في ملعبه تعادل في لقاءين وهزم في أربع لقاءات.

3-نابولي هزم للمرة الثالثة علي التوالي علي ملعبه وللمرة الخامسة طوال الموسم .

4-المدرب الجديد جينارو جاتوزو يعادل رقم مدرب السويسري السابق زيمان مدرب نابولي منذ عشرين عاما ، بالهزيمة في أربع لقاءات له من اصل اول خمس لقاءات تولي فيها قيادة الفريق.

الجدير بالذكر احتلال نابولي المركز 12 برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فيورنتينا المركز 11 بنفس الرصيد من النقاط.