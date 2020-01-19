شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك: تقسيمة قوية.. وتدريبات تأهيلية إضافية لـ«جمعة» و«أبوجبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، الذي أقيم اليوم الأحد، بتقسيمة قوية قام خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، بتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وقام المدرب ومعاونوه بتوجيه اللاعبين في بعض المهام والواجبات الفنية المعينة خلال التقسيمة.

وأدى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، تدريبات علاجية وتأهيلية بجمانيزيوم النادي، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له لتجهيزه للفترة المقبلة في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير.

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وحرص سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق، على الحديث مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعب وبرنامجه التأهيلي.

فيما أدى محمد أبوجبل، حارس مرمي الفريق، فقرة تأهيلية إضافية على هامش المران، حيث قام بالركض حول الملعب، وذلك بناء على برنامج موضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، المقرر يوم الجمعة المقبل.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل لقاء الفريق أمام المصري في الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز، والذي كان مقررا له غدا الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية.