شكرا لقرائتكم خبر عن «كافاني» يطلب من «توخيل» عدم إشراكه أمام لوريان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب النجم الأوروجواني إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من مدربه الألماني توماس توخيل، عدم إشراكه في مباراة الفريق، اليوم، أمام لوريان.

ويرغب اللاعب في الضغط على النادي الباريسي من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الجارية، إذ يرتبط بالانتقال إلى أرسنال ومانشستر يونايتد، إلا أنه يبدو أقرب إلى أتليتكو مدريد، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن «كافاني» لا يرغب في المخاطرة بتعرضه للإصابة خلال المواجهة المرتقبة في كأس فرنسا، فيما ينتظر قرار المدرب والنادي تجاه طلبه.